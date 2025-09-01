От 3 до 10 септември предстои пръскане против комари в Русе и малките населени места от общината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава наземното третиране против комари в Русе и малките населени места от общината. На 3 септември /сряда/ в часовия диапазон от 20:30 до 00:00 ч. ще се извърши пръскане в град Мартен и селата Сандрово, Басарбово, Просена и Хотанца, както и в кварталите ДЗС и Образцов чифлик, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На 4 септември /четвъртък/ обработките ще обхванат селата Николово, Бъзън, Ястребово и кварталите Долапите и Средна кула.

В петък /5 септември/ ще се пръска в Ново село, Тетово, Червена вода, Семерджиево и Долно Абланово.

На 10 септември /сряда/ третирания ще бъдат извършени на територията на град Русе.

При обработките ще се използват препаратите „Фовал" и „Цитрол", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на дезинсекция включва използването на агрегати, които разпръскват както топъл аерозол за димна обработка, така и студен аерозол, който е под формата на микроскопични капки и е почти невидим.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ работен ден.

През настоящия месец ще се извърши третиране и против кърлежи в Русе и малките населени места от общината, като датите ще бъдат допълнително обявени.