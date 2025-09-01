Фалстарт на делото за малтретирания Адриан, баща му не уточнил дали детето ще присъства

В имейла си до съда Венислав Алексиев посочил уважителни причини за отсъствието на сина си, но не и дали иска да участва в разпоредителното заседание

Бащата на малтретирания Адриан от Пловдив Венислав Алексиев не заявил категорично дали момчето ще участва в разпоредителното заседание по делото. Тази подробност стана причина съдебният състав, начело с Елена Герцова, да отложи процеса, макар специалният представител на детето адвокат Васил Попов да присъства.

Тя посочи, че делото би могло да тръгне, ако лицето е редовно призовано, но не се явява и не сочи уважителна причина. Бащата обаче е изпратил имейл, в който посочва, че Адриан е започнал училище днес, а преди дни е претърпял медицински процедури. Тъй като това са уважителни причини, ход на разпоредителното заседание не беше даден. То беше отложено за 12 септември, когато трябва да има ясна позиция относно участието на Адриан в разпоредителното заседание.

Пред съда представителя на държавното обвинение Димитър Костов каза, че адвокатът на пастрока Петър Чернев Йордан Давчев опитва да шиканира процеса. Защитникът посочи, че залата не е място за лични нападки. "Нека работим нормално и да не си подхвърляме такива реплики, защото това ще отегчи атмосферата", заяви Давчев.

Преди заседанието прокурор Костов заяви, че ще предложи споразумения на Петър Чернев и майката на Адриан Стела Димитрова. Делото срещу тях се гледа за втори път от районните магистрати, след като горната инстанция веднъж отмени присъдите им.