Всички училища в община Върбица са готови да посрещнат своите възпитаници, а общинското ръководство, в лицето на инж. Мердин Байрям, се е потрудило да направи празника им още по-усмихнат за тях и техните родители!

Още от първият учебен ден учениците на цялата върбишка община ще получават БЕЗПЛАТЕН обяд, както и всекидневно и официално униформено облекло, носещо логото на съответното училище.

„Това ми беше идея от дълго време, която вече е съгласувана с училищните ръководства, родителите и в близките дни ще се случи. Целта ми е по този начин у децата да се изгради респект към учебното заведение и да няма делене на деца с възможности и деца с по-малки такива. Носенето на униформа ще спомогне да няма комплексирани деца, а всички да се чувстват равни.

Никак няма да преувелича, ако кажа, че към това се стремих години наред, но се сблъсках с нехайството на тогавашните управи, злоупотреби с училищните финанси, които „потъваха“ някъде до края на всяка календарна година. Фактури за тонове боя, цимент, хиляди керемиди, но строителните материали от тях изобщо не са стигали до училищните дворове. Доволен съм, че успях да прекратя тази безумна практика, знаейки че по този начин ще си създам недоброжелатели, но за мен са важни децата, на които бъдещето е в ръцете на възрастните.

Предпочитам да съм неудобен, но да имаме добри резултати и да се множат успехите в поверената ми община.

Вече няма „изчезнали“ пари за децата, а се работи в името на тяхното развитие и бъдещи успехи. Показателен е фактът, че от една година учебните центрове имат ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК и точно този остатък с помощта на общината ще спомогне да се осигури безплатен обяд за учениците на територията на цялата община.

Аз винаги съм държал нивото на образование в община Върбица да е приоритет. За мен резултатите от всяка учебна година на матури и външни оценявания са много важни, а за да са добри те, трябва да има можещи и посветени на децата учители. За да има подобаваща база, сме направили основен ремонт на всички учебни заведение в общината, заедно с прилежащите им терени като площадни пространства, физкултурни салони, спортни игрища и много други.

Ще продължавам да работя със сърце и душа, с огромно желание, ще правя и невъзможното за всички мои съграждани!”, заяви общинският кмет инж. Мердин Байрям.