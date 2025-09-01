Хванаха шофьор с над 220 км/ч на автомагистрала „Тракия“ през почивните дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 300 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени от екипите на ОДМВР–Сливен през почивните дни, съобщиха от дирекцията. На автомагистрала „Тракия“ са регистрирани две особено високи скорости – 227 и 180 км/ч при ограничение 140 км/ч.

В проверките са участвали 76 полицейски екипа, съобщиха от областната дирекция на полицията.

Проверени са 1231 лица, 956 леки и 121 товарни автомобила. Засечени са 171 случая на движение със скорост над разрешената – 148 при леки и 23 при товарни автомобили.

Установени са още един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един с алкохол над 1,2 промила, двама отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици, един неправоспособен шофьор и четири случая на неправилно изпреварване.

Съставени са общо 325 акта и фиша, образувани са досъдебни и бързи производства.

На автомагистрала „Тракия“ денонощно дежурят екипи на сектор „Пътна полиция“ – Сливен. Засиленото полицейско присъствие продължава по главните и второстепенни пътища в областта, като контролът се осъществява и с необозначени автомобили на охранителна и криминална полиция.

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.