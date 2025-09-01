Гроздан Караджов: Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана

Здравословното състояние на детето в момента не го позволява и това е причината монтанската болница да не е подала искане

Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана. Това заявява вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. Реакцията е по повод публикации, че пострадало в пътнотранспортно произшествие дете не е било превозено с хеликоптер на "България Хели Мед Сървиз" от болницата в Монтана до София.

След получаване на сигнала, че на детето е отказано транспортиране с хеликоптер на спешната медицинска помощ по въздух, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов извърши незабавна проверка дали операторът "България Хели Мед Сървиз" е отказал да изпълни посочената мисия. От вчера до момента сигнал за транспортиране на този пациент не е постъпвал нито в оператора, нито в Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, се казва в съобщението на министерството на транспорта.

От телефонен разговор на вицепремиера с директора на МБАЛ Монтана д-р Тони Тодоров, стана ясно, че здравословното състояние на детето в момента не позволява транспортирането му в друга болница. Това е причината до момента монтанската болница да не е подала искане за транспортиране на пациента.

Съгласно процедурата, само изпращащата болница може да реши дали състоянието на детето изисква и дали позволява то да бъде транспортирано до друго лечебно заведение с медицински хеликоптер. Следващата стъпка е потвърждението на приемащата болница, че има възможност да хоспитализира пациента, уточняват от министерството.

Вицепремиерът Караджов и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов са в непрекъсната връзка с МБАЛ Монтана и по преценка на лекуващия екип ще осигурят както трансфер по въздуха, така и приемаща болница в София.

„Не е допустимо трети лица без медицинска експертиза да преценяват нуждата от използването на спешна медицинска помощ по въздух, защото много често това може да коства живота на пациента", заяви Гроздан Караджов по повод разпространената информация. Той допълни, че хеликоптер на "България Хели Мед Сървиз" е в готовност да излети на минутата, ако получи заявка от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, каквато е процедурата.