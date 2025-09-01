Полицията залови 35 пияни и 8 дрогирани шофьори за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 8, няма отказали тестване, съобщиха от МВР.

15286 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 17359 водачи и пътници. Съставени са 4098 фиша и 703 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.