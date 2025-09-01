С опасност за живота е мотористът, пометен от микробус край Разградско

С опасност за живота е 49-годшният моторист, пострадал тежко при катастрофа на Исперихското кръстовище днес по обяд, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Мъжът е със счупени шест ребра и ключица вляво и пневмоторакс. Към момента се провежда оперативно лечение, отбеляза Георгиева.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел. 112 около 12:30 ч. днес. Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от село Ясеновец към Разград, не изчаква на знак стоп и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет БМВ. При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско. Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, предаде БТА.

Преди две седмици жена загина при катастрофа, станала на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих.