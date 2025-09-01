Появи се клип, в който свидетелят срещу прокурорския син върти мачете

Клип, на който се вижда как мъж е насочил мачете към снимащия се разпространява във фейсбук. Той е пуснат от профил с името Adi Simeonov. В публикацията се твърди, че на видеото мъжът с оръжието е Павел Павлов - основният свидетел, подал сигнал за побой срещу прокурорския син Васил Михайлов. КАДЪР: Фейсбук/Adi Simeonov

Миналата сряда Павлов каза пред Нова тв, че прокурорският син от Перник е забелязван в града и си ходи свободно и продължава да рекетира.

Именно Павел Павлов е отвлеченият и пребит мъж от Перник, заради когото от няколко месеца издирват Васил Михайлов. Засега няма следа от него. Михайлов се появи във видео в ютюб, в което твърдеше, че обвинението срещу него е тенденциозно, а Павлов е пребит от други хора, на които дължи пари. Ето го Павел.Човекът който,не употребява наркотици,не дължи пари и не играе хазарт(по твърденията му в сутрешния блок).... Публикувахте от Adi Simeonov в Четвъртък, 28 август 2025 г.

"Сядай, сядай, сядай...предупредих те 20 пъти сядай...аз от 5 часа ти викам да престанеш", са част репликите в публикувания клип.

Ето какво гласи цялата публикация в профила Adi Simeonov:

Ето го Павел. Човекът който, не употребява наркотици ,не дължи пари и не играе хазарт (по твърденията му в сутрешния блок). Това е той ,с насочено мачете към въображаемия му враг в апартамента му, рано сутринта вероятно под въздействието на разни субстанции ,човек на който ако бъде направена психо-експертиза, ще се разбере действителното му състояние. Но разбира се,един подарък за МВР на който те разчитат и благославят, толкова важен че органите на реда го ескортират до фризьорския салон, чакайки го подстрижката му да завърши. За поведението му, в студиото на Нова телевизия. Очите му постоянно шареха, да не го нападне някой. Подобно параноично поведение и налудни сценарии са симптом на психични състояния, които много често биват отключвани у хора, ежедневно употребяващи наркотици. Нека един криминален психолог или просто психолог да хване да разчете действията му и начина на изказване в студиото на Нова. Относно твърденията му, че не употребява наркотици оставям клипа който качих. Относно твърденията му, че не играе хазарт оставям въпроса- "От къде е бил "отвлечен"? "

А отговора е - "От инбета ",не от някоя сладкарница. А в инбета не е бил , за да яде пасти. Относно дали дължи пари на лихвари, вземете няколко екипа на Нова телевизия, тъй като виждам че там има изява и направете една обиколка на центъра на град Перник с анкета сред живущите там. Или посетете първото хазартно заведение, което видите, влезте и попитайте дали това момче е най-голямата утрепка на град Перник. Аз мисля че няма да има 1% които ще гласуват че не е . Горе-долу са два трима такива в нашия град които дължат пари на всеки и лъжат безкруполно че баба им е умряла, че ще ги убият ,че им трябват пари за операция (исковете за пари са от този сорт всеки път).Общо взето Павката и Росен Соколов, под прякор "Соколето" водят класацията за най-много борчове и запалени хора. Единия изчезна някъде и се покри, защото удари някъде към половин милион борчове, а този го пазят куките и се има за недосегаем срещу който и лихвар да се изправи . Лошото Павка е че ти си от тези изгубени души които вярват на сладките приказки на МВР и думите на адвокат Костова в случая. Ти си поредния балък и пешка, значителна и нужна докато МВР не свършат това което искат. След това автоматично ще бъдеш забравен от тях и вниманието което харесваш в момента ще намалее драстично. Тоест, докато аз не бъда изпратен на топло. Сигурен съм, че и това посещение в Нова телевизия е била инициатива на Зорница Костова и личности от МВР. Коментарите оставям на вас във връзка с това на какви хора дават трибуна-30 минути в най-гледаното време за деня в Нова Телевизия. За това дали ме търсят органите на реда и дали щракам с пръсти на Черноморец Бургас. Вече има подадена жалба от майка ми срещу МВР, поради всекидневния тормоз който ѝ налагат с претърсване на автомобила ѝ от въоръжени екипи на МВР след като се появи на центъра на София. Предстои да се подаде жалба и от мой близък познат с който прекарвахме време преди да бъда пуснат под издирване. Момче на което са му направени две акции последните 3 седмици в тях, по информация че "някой го бил видял с мен". Жалбата ще бъде пусната въз основа на това че той живее с 80 годишната си баба която щеше да получи инфаркт от маскираните силоваци които влязоха в къщата му. Има много случаи които мога да изброявам. Вие казвате че не ме търсят, а те налагат терор на близките ми за да хвърля белия флаг, тъй като нямат следа къде се намирам. Дали си щракам с пръсти на Черноморец?

Това е несериозно .

Нека вметна още нещо.

От къде Костова има информация за тези "платени" свидетели. Единствените хора които разполагат с такава информация са Разследващите полицаи. А материалите по делото, все още не са предявени на нито една от страните.

За тези от вас които се интересуват защо МВР не са си свършили работата както трябва в проследяването на видеоклипа ми който качих, той беше качен чрез високо качествен VPN.Както и този . Локацията автоматично се пренасочва към друга точка на света