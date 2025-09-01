Съдът поряза Тошо Куката, Чеченеца и Емили Тротинетката, потвърди глобите им за клипа от мола

Решението на окръжните магистрати е окончателно, всеки от инфлуенсърите трябва да плати по 2000 лева

Без уважение остават жалбите на инфлуенсърите Тодор Чалъков, познат като Тошо Куката, Петко Караилиев "Чеченеца" и Емили Тротинетката, която по лична карта се казва Даниел Йорданов, срещу глобите им от по 2000 лв. за клипа, в който разхождат младеж с колан на врата из пловдивски мол. Окръжният съд в Града на тепетата е потвърдил решението на районния магистрат Светослав Узунов, с което те бяха глобени с по 2000 лв. Стоян Карапанов, който също беше обвинен с тримата инфлуенсъри, отнесе два пъти по-малка санкция, която също става окончателна.

Куката, Емили и Чеченеца бяха арестувани през април 2023 г., когато в интернет беше качен клип, на който се вижда как водят младеж на име Денислав Делчев като куче из търговски център. Те бяха обвинени в хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и прекараха почти 2 месеца зад решетките. Делото продължи повече от година на първа инстанция, като инфлуенсърите твърдяха, че не са направили нищо лошо. Просто снимали видео, а Денислав не бил каран да участва, дори сам искал.

Окръжните магистрати са приели, че Районният съд е изложил достатъчно подробни мотиви към присъдата. "Като резултат от задълбочената си дейност по оценка на доказателствата, съдът е достигнал до законосъобразен краен извод за доказаността на престъплението хулиганство, осъществено от подсъдимите в посочените за всеки от тях форми на съучастие, квалифицирано по основния му състав", посочват в решението си въззивните съдии. Те отчитат, че категорично не може да се приемат доводите на защитата, че извършеното не представлява хулиганство. Според тях поведението на участниците не би могло да се приеме като нормално от гледна точка на обществения морал и нравственост, независимо от това дали ролята на кучето е изпълнена доброволно, особено като поведение на публично място.

От държавното обвинение също протестираха присъдата, тъй като според Районния съд извършеното от тримата инфлуенсъри и Стоян Карапанов не се отличавало с изключителен цинизъм. Окръжните магистрати приеха, че и в тази си част тя е правилна и законосъобразна.

Решението на въззивната инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.