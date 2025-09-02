“Хелен Дорон” вече 40 години предлага ефективно обучение по английски език за деца. Методът наподобява начина, по който те усвояват майчиния си език – чрез интеракция и комуникация. Въз основа на задълбочено разбиране за това как децата учат най-добре, ние се съобразяваме с етапите на тяхното развитие и различни стилове на учене. С помощта на истории, песни и рими, ние създаваме уроци, които всички чакат с нетърпение.

Мисията ни е да дадем на малките ни ученици способността да владеят английски свободно, да мислят самостоятелно и да не се притесняват от грешки. За целта следваме четири основни принципа в работата си с бебета, деца и тийнейджъри:

1. Пасивно слушане

Всеки наш курс съдържа аудиофайлове с песни, рими и диалози. Задължителен компонент от обучението при нас е децата да слушат тези аудиофайлове всеки ден, докато са спокойни и ангажирани с някаква рутинна активност – хранене, рисуване, тиха игра, редене на пъзел и др. По този начин създаваме англоговоряща среда, в която да се потопят и неусетно да запомнят звуците, ритъма, интонацията и произношението на езика.

2. Поощрение

Мозъкът не възприема, запомня и възпроизвежда информация, когато е стресиран. Затова създаваме позитивна и подкрепяща среда, в която децата се чувстват винаги приети и ценени. Насърчаваме всяко усилие и вярваме в способностите на своите ученици.

3. Забавно учене

„Стойте мирно и слушайте какво ви говоря!“ - никога няма да чуете това от учител в „Хелен Дорон“.

Организираме учебния процес така, че децата да искат да бъдат активни участници в него. Използваме музика, игри, движение, играчки и реални предмети. Провокираме всички сетива и стимулираме изграждането на невронни връзки. Дори когато преговаряме познат материал, добавяме нещо ново, защото знаем, че еднообразието убива любопитството. Не случайно много от нашите ученици казват, че ходят на „веселия английски“.

4. Изграждане на увереност

Курсовете ни са създадени на принципа на спираловидното обучение. Преминавайки от един към друг, нашите ученици затвърждават знанията и уменията си и придобиват нови по логичен и естествен начин. Това ги кара да се чувстват уверени, защото се срещат с познати концепции, и същевременно подхранва глада им за нова информация. Целта ни е до подготвим уроците си така, че децата да си тръгнат доволни и щастливи от постигнатото в час.