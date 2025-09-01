Прокуратурата в Габрово наблюдава разследване за жестокост към коте в Севлиево

Районна прокуратура - Габрово наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325б от НК.

Досъдебното производство е образувано на 29.08.2025 г. за това, че на 25.08.2025 г., в Севлиево е проявена жестокост към гръбначно животно – коте, вследствие на което е причинена смъртта му, като деянието е извършено на публично място /на улицата/, посочват от обвинението.

Досъдебното производство е образувано по сигнал за публикуван в социалната мрежа Фейсбук видеоклип. В хода на разследването са установени свидетели – очевидци на деянието. До момента са разпитани установените четирима свидетели, с протокол за доброволно предаване е приобщен видеозапис от камера за видеонаблюдение. В хода на разследването предстои установяване и разпит и на други свидетели, назначаване на видеотехническа и на ветеринарномедицинска експертиза. На този етап от разследването няма привлечено в качеството на обвиняем лице.

Действията по разследването продължават.