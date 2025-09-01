Обявиха частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието

По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия областният управител обяви частично бедствено положение в Плевенска област.

Създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Учебната година в Плевен ще започне присъствено, независимо дали има или няма вода в града. Решението беше взето на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образование и директори на училища. В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода, пише БНТ.

Заради строгия воден режим родители се притесняват как ще тръгнат децата им на училище.

"Защото е много трудно в едно училище, както е той сега втори клас, без вода. Това е предпоставка и за зарази. Да се надяваме, че ще се отстрани проблемът възможно най-скоро", казва Петя Добрева

В Медицинския университет учат 3500 студенти, повечето чужденци от 50 държави. За тях е неразбираемо да се снабдяват с вода с канчета и кофи.

"Непонятно е, особено за европейските граждани, за японци, хора от Италия, Англия, Германия. Те не са се срещали с такъв проблем и родителите са притеснени", посочва проф. Добромир Димитров, ректор на Медицински университет – Плевен.

За да протича нормално ежедневието и обучението им, в университета са изградили собствен сондаж и хидрофорна система, но не навсякъде.

"През деня ще имат вода по равностоен начин, все едно няма режим, но не във всички части на университета успяхме да изградим хидрофорни системи, ще продължим догодина, най-вероятно, защото решаването на проблема в краткосрочен план не е толкова лесно", казва още проф. Димитров.

От утре екипи на община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

„В момента община Плевен е заявила своето желание за ползване на вода питейна за всички тези структури от Държавния резерв", заявява Елина Димитрова, зам.-кмет по хуманитарни дейности.

Областната управа в Русе дари 25 тона минерална вода за бедстващите плевенчани.