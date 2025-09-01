Пожар гори край Гребната база в Пловдив, 4 екипа огнеборци са на мястото

Част от фронта е в посока река Марица, като достъпът там е много труден, каза шефът на пожарната ст. комисар Васил Димов

4 екипа на пожарната се борят с пламъци, избухнали в близост до Гребната база в Пловдив. По данни на директора на пожарната старши комисар Васил Димов горят сухи треви, храсти и дървета в района на въжения мост, предаде Радио Пловдив.

В предишните две години на същото място отново бушува огън, който нанесе сериозни щети. "Работят колегите. Част от фронта е в посока река Марица, като достъпът там е много труден", посочва ст. комисар Димов. По думите му е нормално в района да има задимяване. Черни облаци дим се виждат над гората до Гребния канал.