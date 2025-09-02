Лориан, Радослав, Иван и Даниел отвяха в Хонконг математици от 20 държави и видяха истински тайфун

Талантите от СМГ спечелиха голямата награда плюс 8 медала, а след усилени тренировки - и купата по народни танци

Шестокласниците Лориан Янкова и Радослав Емануилов и седмокласниците Даниел Караманов и Иван Гогов от Софийската математическа гимназия опознаха Хонконг и се върнаха в България с 2 купи и 8 медала от 25-ото издание на международното състезание Primary Mathematics World Contest (PMWC). Освен с познанията си по математика четиримата впечатлили журито и с народни танци, като спечелили купа и за това.

Ученици от СМГ участват всяка година в състезанието на фондация “По Льонг Кук”, като винаги успяват да се класират в първите места. Po Leung Kuk (в буквален превод “Защита на младите и невинните”) е благотворителна организация, основана в Хонконг през 1878 г. През годините дейността на фондацията се разраства и днес е сред

водещите социални организации в Хонконг, която подкрепя млади таланти

Подготовката на тазгодишната група започва още през април. Да се включат в престижното състезание, ги посъветвала преподавателката им по математика Велина Иванова. За да станат част от отбора обаче, преминали и през подбори.

“Те бяха по-трудни за нас, защото не се състезаваме само от 6-и клас, но и ученици от 7-и. За тях се подготвяхме много усилено”, разказват Лориан и Радослав. Двамата се подготвяли заедно със седмокласниците Иван и Даниел. За всичко им помагали учителите Даяна Давидова и Ангел Ангелов.

Самото състезание се състои от 2 етапа: отборен и индивидуален. Българчетата спечелили най-престижната награда в състезанието: купата на Po Leung Kuk и за постижения в отборния етап. Събрали и 8 медала - 4 златни и 4 бронзови. Индивидуално също печелят награди, като Даниел грабва първо място в етапа, Лориан - второ, а трето си поделят Иван и Радослав.

За да постигнат това, в процеса на подготовка всеки ден решавали задачи по 3-4 часа, давали им и допълнителни за домашно. Задачите били разнообразни -

от алгебра и геометрия до комбинаторика и такива, които изискват повече логическо мислене

Отборното състезание включвало 10 задачи, като 8 от тях те си поделяли и решавали сами, а останалите 2 - заедно.

Невинаги успявали да тренират отборно, но в последните дни преди състезанието наваксали. Първоначално решили задачите от предходните издания на надпреварата в Хонконг, но им се наложило да научат част от материала и за 8-и и 9-и клас. Причината е, че програмата по математика в Азия, а и по света е по-различна и някои от задачите, включени в състезанието, изисквали повече подготовка, обясни учителката на децата Даяна Давидова.

При пристигането си в Хонконг имали няколко дни за адаптация от голямата часова разлика. И двата етапа на надпреварата се състояли в един ден, с малка почивка между тях. И само 1-2 часа след края на състезанието резултатите били готови.

Тази година в PMWC

участвали над 120 ученици

от 20 държави. За да се опознаят помежду си, хонконгската фондация организирала културна вечер. Всички деца трябвало да донесат малки подаръчета от родината си, с които да я представят на връстниците си и да си ги разменят с тях. Радослав и Лориан занесли мускалчета с розово масло. Формулата сработила и наистина българските отличници се опознали с много връстници, с някои разменили контакти.

Награждаването на шампионите било именно по време на културната вечер. Тук нашите спечелили и в сфера извън математиката - отборите имали задачата да представят обща хореография на традиционен за страната си танц и след усилени тренировки децата от СМГ завоювали купа и за това.

И Лориан, и Радослав са впечатлени от Хонконг. Харесали им многобройните небостъргачи и технологичните иновации. Преподавателката Даяна Давидова заедно с родителите на децата организирала пътуването. Нощувките в хотела били покрити от фондацията, но те решили да останат още 2 дни, за да имат време да разгледат града.

Така отличниците ни заслужено били “наградени” и с посещение в увеселителния парк на “Дисни”. Разходили се из рибарско селище и видели голямата статуя на Буда.

Станали свидетели и на истински тайфун, който бушувал в единия от дните и ги принудил да останат в хотела. Когато утихнал, все пак успели да се разходят. “Аз излязох по джапанки и си

джапках в улиците, които бяха станали като реки”,

спомня си Лориан.

Четиримата се запознали покрай участието си в отбора, днес вече са и добри приятели. Когато се върнали от Хонконг в края на юли, всички си наваксали с почивката след усилената подготовка за състезанието - ходили на море и на летни лагери, затова и нямали много време да се виждат. Искат да участват в още международни състезания, но първо ще се фокусират върху кандидатстването си след 7-и клас.

И Радо, и Лори се надяват отново да бъдат приети в математическата гимназия, защото от малки мечтаели за това. Родителите на Радослав са бивши възпитаници на гимназията, а той иска да следва техния път. За Лориан изборът също е лесен - СМГ за нея е най-добрата школа за математика, а именно тя е най-голямата ѝ страст.

Другата любов на Радослав е шахът, като редовно се явява и на турнири. Започнал да играе още в 1-и клас, а вече тренира и се състезава клубно. Явява се основно на републикански състезания, но е участвал и в едно световно и европейско първенство.

Да заобича шаха, помогнала майка му,

която първа му показала основните неща и запалила интереса у него. Занимава се и с програмиране. “Баща ми е програмист и това ме накара да видя какво е да правиш програми. Искам и аз да стана програмист като него”, разказва шестокласникът. Ходи и на плуване.