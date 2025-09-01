Агенция скочи на адвокат за думите му, че 13-годишна не е дете: Противоречат на правото

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) изразява категорично несъгласие с публичните изявления на адвокат, според когото 13-годишно момиче „не е дете" и „само е инициирало връзка" с 31-годишен негов учител. Агенцията подчертава, че подобни твърдения са в пълно противоречие с международното и националното право. Това съобщават от ДАЗД в своя позиция на сайта си.

Ето какво още пишат от Агенцията в позицията си:

Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.

Особено обезпокоително е, че случаят касае учител – лице, на което детето е било поверено за обучение и възпитание в рамките на образователния процес, като подобни изявления и вторично виктимизират пострадалото дете.

Председателят на ДАЗД изпрати официално писмо до Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия с искане да бъде осъществен контрол върху спазването на професионалните и етични стандарти на адвокатската дейност, както и – при необходимост – да бъдат предприети дисциплинарни действия. Също така се настоява за категорично разграничаване на адвокатурата от подобни неприемливи изказвания.

Думите на адвоката на задържания за сексуални отношения с 13-годишно момиче учител предизвикаха буря от реакции. Пред медиите той прехвърли вината на ученичката. Според него момичето дори не е дете.

„Тя не е дете. Знаете как се развиват 13-годишните днес. Ние сме обвинени по текст от 1968 година. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е от страна на ученичката", заяви адвокат Петър Чалъмов, след като клиентът му беше задържан за постоянно миналата седмица.