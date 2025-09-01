Закърпиха Бетонния мост в Пловдив, тепърва ще изследват опасен ли е (Снимки)

Положиха маркировката по източното платно на бул. "Васил Априлов", след дни го пускат

Още в 16 часа машините се изнесоха и движението тръгна по северния обход на Бетонния мост в Пловдив, съобщи кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Съоръжението беше затворено днес сутринта за бърз ремонт.

По думите му компрометираните участъци са били фрезовани и върху тях е положен нов асфалт. Той е категоричен, че дефектите са били причинени от високите температури.

Следващата стъпка е подготовка на документите за обявяване на обществена поръчка за извършване на конструктивно обследване на съоръжението. Такова не е правено, откакто е построени преди 45 години. На места бетонът е изронен и се вижда корозирала арматура.

"Отлагано е десетилетия наред. Обследването ще покаже дали ще се прави евентуален ремонт, или реконструкция. Трябва да се изградят и тротоари от северната страна на подхода. Сега има стълби към булевард "Христо Ботев", които са непосилни за майки с колички и хора в неравностойно положение", посочи Стаменов. Според него инженерите трябва да посочат решение как да се процедира.