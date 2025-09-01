ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Европейският център за сигур...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21210801 www.24chasa.bg

Закърпиха Бетонния мост в Пловдив, тепърва ще изследват опасен ли е (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1240
Две големи кръпки са направени на северния подход към Бетонния мост. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Положиха маркировката по източното платно на бул. "Васил Априлов", след дни го пускат

Още в 16 часа машините се изнесоха и движението тръгна по северния обход на Бетонния мост в Пловдив, съобщи кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Съоръжението беше затворено днес сутринта за бърз ремонт.

По думите му компрометираните участъци са били фрезовани и върху тях е положен нов асфалт. Той е категоричен, че дефектите са били причинени от високите температури.

Следващата стъпка е подготовка на документите за обявяване на обществена поръчка за извършване на конструктивно обследване на съоръжението. Такова не е правено, откакто е построени преди 45 години. На места бетонът е изронен и се вижда корозирала арматура.

"Отлагано е десетилетия наред. Обследването ще покаже дали ще се прави евентуален ремонт, или реконструкция. Трябва да се изградят и тротоари от северната страна на подхода. Сега има стълби към булевард "Христо Ботев", които са непосилни за майки с колички и хора в неравностойно положение", посочи Стаменов. Според него инженерите трябва да посочат решение как да се  процедира.

Междувременно днес е положена маркировката по източното платно на булевард "Васил Априлов" в отсечката от "Шести септември" до моста на УХТ. Очаква се най–късно в четвъртък да го отворят за движение. По график трябваше да е готово за 15 септември.

Положена е маркировката по източното платно на бул. "Васил Априлов".
Положена е маркировката по източното платно на бул. "Васил Априлов". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Очаква се най–късно в петък източното платно на бул. "Васил Априлов" да бъде пуснато.
Очаква се най–късно в петък източното платно на бул. "Васил Априлов" да бъде пуснато. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Две големи кръпки са направени на северния подход към Бетонния мост.
Положена е маркировката по източното платно на бул. "Васил Априлов".
Очаква се най–късно в петък източното платно на бул. "Васил Априлов" да бъде пуснато.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол