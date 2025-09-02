Обзор става ателие под открито небе, събира художници от страната

В навечерието на Рождество Богородично Несебър отново ще бъде домакин на фестивала за църковна музика

В едно голямо ателие под открито небе ще се превърне Обзор от 6 до 12 септември, когато в красивото морско градче ще се съберат художници от цяла България. Те ще се включат в юбилейното 10-о издание на артпленера "Хелиополис", съобщиха от пресцентъра на община Несебър.

В края на лятото, когато светлината над Обзор е най-мека, а морето рисува хоризонти от синьо и злато, местни и гости ще имат възможност да се насладят на изобразителното изкуство.

Събитието е част от културната програма на Обзор, а творческите работилници ще бъдат разположени на различни локации в курортното градче. В платната художниците ще пресъздадат емоцията от настроението си, а всяка картина от пленера ще бъде част от културното наследство на бъдещата градска галерия на Обзор. На 12 септември ще бъде открита изложба с произведенията на участниците на централния площад.

Събитието се организира от куратора и съорганизатор на пленера Огнян Кузманов, който с нестихващ ентусиазъм и упоритост всяка година вдъхва живот на този артистичен форум, коментират от общината. И допълват, че за Несебър и съставните селища е традиция фестивали и различни културни събития да удължават сезона до късна есен.

Само преди броени дни Несебър бе столица на стотици талантливи деца от няколко държави, които се изявяваха на амфитеатъра в Стария град като участници в международния фест "Съзвездия в Несебър".

Форумът, който се проведе за 13-и път, се организира от Общинския детски комплекс в Несебър и е част от културния календар на общината, а основната му цел е да даде сцена на любителското изкуство и да популяризира творчеството на изпълнители от различни култури от цял свят.

В навечерието на светлия празник Рождество на Пресвета Богородица на 5 и 6 септември Несебър отново ще бъде домакин на Международния хоров фестивал за музика "Богородице Дево, радуйся".

Форумът се провежда за 3-а поредна година и в него ще вземат участие изтъкнати хорови формации от Ботевград, Варна, Силистра, София и Троян, които ще звучат с богата програма от духовни и сакрални произведения в сърцето на Стария град – сцената на църквата "Света София" , по-известна като Старата митрополия.

Фестивалът се организира от читалище "Яна Лъскова 1905" със съдействието на община Несебър, Сливенския митрополит Арсений и Българския хоров съюз.

За първи път тази година в програмата му е включена и фотоколекция "Етюди в червено" - проект, която събира музика и фотография в едно звуково-визуално единство. Експозицията ще може да се види до 12 септември във фоайето на читалището.