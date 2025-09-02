За 9 месеца депутатите натрупаха 90 хиляди лева глоби за бягство от работа

168 са отсъствията без "бележка" за 102-те заседания досега

Тройно критичен ден е 20 февруари, когато три пъти проверяват кворума, накрая неизвинени имат 106 души

89 569,54 лева са глобени депутатите от 51-ото народно събрание за неизвинени отсъствия за 9-те месеца от началото на мандата им на 11 ноември 2024 г. до края на този юли. Сумата е удържана от възнагражденията им, става ясно от предоставени на “24 часа” данни по Закона за достъп до обществената информация.

За посочения период Народното събрание е заседавало 102 пъти, за които депутатите имат общо 168 неизвинени отсъствия. Отделно имат и 9 бягства от заседанията на комисии, се вижда от публикуваните на сайта на парламента статистики.

За посочения период

депутатите бяха във ваканция три пъти

- 18 дни по Коледа и след това 11 дни по Великден, а сега лятната им почивка продължи 33 дни. Събират се за първи път след ваканцията в сряда. Ден преди това комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще изслуша кандидатката за зам.-омбудсман Мария Филипова. А от ПП-ДБ се заканват да внесат петия вот на недоверие.

Всички задачи, които имат депутатите, не им пречат да отсъстват от работа без извинение, въпреки че още са далеч от рекордите, поставени от предходния парламент.

За сравнение за първите 5 месеца на 50-ото НС депутатите имаха общо 480 отсъствия. Но пък и това бе целият период на мандата им, започнал на 19 юни и официално приключил на 11 ноември 2024 г. Време, в което те са имали общо 39 заседания.

А в 49-ия парламент, поработил малко по-дълго,

депутатите бяха навъртели общо 1000 неизвинени за 149 заседания

В този парламент бягствата започват точно 1 месец след старта - на 10 декември. Тогава четирима са отсъствали от работа без извинителна причина - Виктор Папазов и Ивайло Чорбов от “Възраждане”, Пламен Тачев от ГЕРБ и Андрей Цеков от ПП-ДБ. Бившият регионален министър е отсъствал без “бележка” и в следващите три дни. Цеков има общо 9 неизвинени, което го поставя на първо място в черната класация.

В този мандат тройно критичен е 20 февруари, когато има и най-много написани неизвинени отсъствия - на 106 от депутатите. Тогава три пъти се прави проверка на кворум. Интересното е, че това се случва по време на обсъжданията на промени в закона за равнопоставеност между жените и мъжете.

Първите две проверки са електронни и при тях се установява, че в пленарната зала присъстват съответно 122-ма и 133-ма. Накрая се оказва, че

в пленарната зала са едва 118 души и заседанието е закрито

поради липса на кворум.

Повечето получили неизвинени отсъствия тогава са от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС-НН, но има и единични депутати от всички групи. Сред избягалите са и част от партийните лидери - Асен Василев (ПП), Атанас Атанасов (ДСБ), Бойко Борисов (ГЕРБ), Божидар Божанов и Ивайло Мирчев (ДБ), Делян Пеевски (ДПС-НН), Радостин Василев (МЕЧ).

Всъщност бягството от работа често се ползва и с политически цели - най-често за проваляне на кворума, за да не се приеме даден законопроект или решение.

Най-яркото доказателство за това е от миналия парламент и 26 септември 2024 г., когато системата е отчела рекордните 143-ма избягали от пленарната зала. Това е последното заседание на 50-ото НС и денят, в който депутатите трябваше да приемат Пътната карта за климатична неутралност на България. Заседанието се проточи до късните часове, а след доста разправии и дълги почивки малко преди 22,45 ч се прави проверка на кворума, която установява, че в залата присъстват едва деветима. Така парламентът бе разпуснат в предизборна ваканция, без да приеме пътната карта.