Линията на бедност ще е 764 лв., но с пари под нея ще живеят 1,4 млн. души

Синдикатите искат да е по-голяма и да се определя от малката кошница

Линията на бедност ще бъде 764 лв. от 1 януари 2026 г. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, което ще се обсъди днес на тристранка. Увеличението е със 126 лв. спрямо размера ѝ в момента - 638 лв.

Под новия праг на бедност от 764 лв. през тази година са 1,402 млн. лица, или 21,7% от населението на страната.

Според КНСБ линията на бедност трябва да е около 782 лв. Те използват индекса на цените от малката потребителска кошница, докато социалното министерство определя размера по методиката, която стъпва на общата инфлация.

Българската търговско-промишлена палата подк,епя новата линия на бедност. Обръщат внимание, че трябва да има дългосрочен план и мерки, които да ограничат увеличението на броя на хората, които се нуждаят от помощ.

От линията на бедност се определят и редица социални плащания. Месечната помощ за отопление ще бъде 121,34 лв. Помощите на хората с увреждания също се дават спрямо нея. Така сумата за 50 до 70,99% степен на увреждане е 53,48 лв. От 71 до 90% степен на увреждане - 114,6 лв. Над 90% е 191 лв. Над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност - 229,2 лв. Над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, за военна или за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия - 435,48 лв.

Помощта за балнеолечение ще стане 611,20 лв. Тя се дава веднъж годишно, но след предписание от лекар.