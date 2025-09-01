Павел Попов остава и.ф. кмет на Варна поне до 30.Х. – в ареста Коцев се води в отпуск (Обзор)

Павел Попов ще остане изпълняващ функцията кмет на Варна поне до 30 октомври. Такава заповед е издал титулярят Благомир Коцев, който е в ареста. Причината е, че Коцев е излязъл формално в двумесечен отпуск.
“Кметът не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така”, уточняват от община Варна. Варненци са лишени от законно избрания си кмет и имат право да изразят недоволството си, каза Павел Попов и изрази надежда, че още към средата на септември кметът ще бъде освободен от ареста.
“Аз не съм избран за кмет и ролята ми трябва да е временна. Затова е изключително важно съдът да вземе предвид факта, че обвиненията срещу Коцев са смехотворни. Надявам се скоро да бъде върнат законно избраният кмет на Варна”, заяви Попов.
Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинение за участие в организирана престъпна група заедно с общинските съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Те бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнес дамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.
В петък адвокатите на Коцев поискаха промяна в мярката му за неотклонение с по-лека, тъй като към момента той лежи в ареста вече почти два месеца. Искането им е внесено в прокуратурата, която има срок от 3 до 14 дни да го предаде на съда, а той да насрочи дата за заседание.
Докато чакат развитие по делото, поддръжниците на Коцев организират нов протест в негова защита на 2 септември пред общината. През юли имаше серия от демонстрации в подкрепа на варненския кмет и в морската столица, и в София.
Миналата седмица стана ясно, че общината е прекратила обществената поръчка за детска кухня на фирмата на Пламенка Димитрова.
Срещу нея председателят на “Промяната” Асен Василев внесе искова молба в районния съд във Варна за “неверни, клеветнически, обидни и инкриминиращи твърдения, направени от г-жа Пламенка пред разследващи органи от Комисията за противодействие на корупцията, както и в национален ефир в два от водещите телевизионни канала”. Именно тя го замеси в скандала с Коцев - от разговорите си с общинските съветници получила такава информация. Василев публично заяви, че не я познава, но обеща да я осъди и с парите от делото да финансира партията.