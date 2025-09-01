Павел Попов остава и.ф. кмет на Варна поне до 30.Х. – в ареста Коцев се води в отпуск (Обзор)

Павел Попов ще остане изпълняващ функцията кмет на Варна поне до 30 октомври. Такава заповед е издал титулярят Благомир Коцев, който е в ареста. Причината е, че Коцев е излязъл формално в двумесечен отпуск.

“Кметът не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така”, уточняват от община Варна. Варненци са лишени от законно избрания си кмет и имат право да изразят недоволството си, каза Павел Попов и изрази надежда, че още към средата на септември кметът ще бъде освободен от ареста.

“Аз не съм избран за кмет и ролята ми трябва да е временна. Затова е изключително важно съдът да вземе предвид факта, че обвиненията срещу Коцев са смехотворни. Надявам се скоро да бъде върнат законно избраният кмет на Варна”, заяви Попов. Павел Попов СНИМКА: Фейсбук

Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинение за участие в организирана престъпна група заедно с общинските съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Те бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнес дамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

В петък адвокатите на Коцев поискаха промяна в мярката му за неотклонение с по-лека, тъй като към момента той лежи в ареста вече почти два месеца. Искането им е внесено в прокуратурата, която има срок от 3 до 14 дни да го предаде на съда, а той да насрочи дата за заседание.

Докато чакат развитие по делото, поддръжниците на Коцев организират нов протест в негова защита на 2 септември пред общината. През юли имаше серия от демонстрации в подкрепа на варненския кмет и в морската столица, и в София.

Миналата седмица стана ясно, че общината е прекратила обществената поръчка за детска кухня на фирмата на Пламенка Димитрова.

Срещу нея председателят на “Промяната” Асен Василев внесе искова молба в районния съд във Варна за “неверни, клеветнически, обидни и инкриминиращи твърдения, направени от г-жа Пламенка пред разследващи органи от Комисията за противодействие на корупцията, както и в национален ефир в два от водещите телевизионни канала”. Именно тя го замеси в скандала с Коцев - от разговорите си с общинските съветници получила такава информация. Василев публично заяви, че не я познава, но обеща да я осъди и с парите от делото да финансира партията.