Вижте къде в България е бил заглушен GPS сигналът в неделя

В неделя при кацането на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен край Пловдив най-силни смущения на GPS сигнала - над 10%, е имало в областите Варна и Добрич и в северната част на област Силистра. Подозира се, че Русия седи зад инцидента.

GPS навигационната система е била деактивирана и самолетът на председателя на Европейската комисия кръжал над летището преди пилотът да вземе решение да приземи машината, използвайки хартиени карти. Фон дер Лайен бе на визита в България, като посети ВМЗ в Сопот заедно с българския премиер Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Средни смущения от 2 до 10% е имало частично или напълно в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Русе и Бургас.

Ниски нива на GPS смущения обаче е имало край Пловдив - между 0 и 2%. КАДЪР: GPSJAM

Данните са от сайта GPSJAM. Картата му използва данни, предоставени от ADS-B Exchange, за да генерира карти на вероятни GPS смущения, въз основа на доклади от самолетите за точността на навигационната им система.

Подобна е информацията и на базирания в Швеция сайт Flightradar24. Той показва на карта информация в реално време за полетите на самолетите. Включително информация за проследяването им, отправни точки и дестинации, номера, типове самолети, позиции, височини, курсове и скорости. Тя може също да показва повторения на предишни траектории и исторически данни за полетите по авиокомпания, самолет, тип самолет, област или летище. КАДЪР: Flightradar24

Глобалната система за позициониране, на английски Global Positioning System или GPS е името на спътниковата радио навигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.

"GPS Jamming е умишлено заглушаване на GPS сигнала с помощта на устройства, които създават силен радиосигнал и "запушват" GPS честотите. Когато това се случи, част от системите на самолета не могат да получат точна информация за местоположението си. При GPS Spoofing не става въпрос за заглушаване, а за подвеждане. Устройството за spoofing изпраща фалшиви GPS сигнали към самолета, така че той "мисли", че се намира на друго място. Това може да доведе до проблеми на някои набордни системи, които ползват GPS информация, например за избягване на препятствия или за комуникация. В крайна сметка обаче GPS Jamming и Spoofing не могат да навредят сериозно на навигационните системи в самолетите. Самолетите не разчитат само на GPS, а използват множество навигационни системи като инерционна навигация (IRS) и наземни станции (VOR/DME), които осигуряват надеждни данни. GPS е помощен инструмент, но не е критичен за безопасността, защото самолетите могат да продължат полета си дори при заглушен или подвеждащ сигнал. Освен това самолетите са оборудвани със системи за засичане на аномалии, а пилотите са обучени да реагират при проблеми със сигнала. Винаги има налични резервни методи, които гарантират пълния контрол и безопасността на полета", обяснява пилотът Марио Бакалов.

"Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала", така от Министерски съвет коментираха случая.

В своя позиция до медиите председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов призовава за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, както и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС. И нарече инцидента "хибридна руска атака"

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала.

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че ЕС ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.

"С категоричност можем да кажем, че не става въпрос за кибератака. Москва отричаше, че има руски войски в Крим. Така че изобщо какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение", коментира вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно.