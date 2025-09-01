Пак дерайлира влак, временно спряха движението през гара Илиянци (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вследствие на дерайлирал товарен влак временно движението през жп гара Илиянци бе спряно. На страницата си в „Актуална информация" от БДЖ съобщават за пътния инцидент, както и че движението вече е възстановено.

Заради инцидента пътническият влак, тръгващ в 15:50 часа от Монтана за гара София Север престоява в гара Ребърково.

Бързият влак за Лом, който е трябвало да тръгне от гара София Север в 19:27 часа престоява на София север.

Крайградският пътнически влак София 19:17 - София Север 19:22 e заминал от гара София с 20 минути закъснение след инцидента на железния път. Крайградският пътнически влак Лакатник 18:00 - София 19:11 престоява в гара Курило.

Пътническият влак София 18:30 - Мездра 20:35 престоява в гара София Север, пише на страницата на БДЖ.

Няколко влака се движат със закъснение след като товарен влак дерайлира и движението през гара Илиянци бе временно спряно, съобщиха пред БТА от БДЖ.

Оттам уточниха, че влакът е дерайлирал в 18:10 часа, а в 19:30 часа движението е било възстановено.

Инцидентът на железния път засегна влаковете по направлението София - Монтана.

Само преди 3 дни бързият влак №8610 от Бургас за София дерайлира след село Калитиново в посока Стара Загора.

За щастие композицията не се обърна, нямаше пострадали пътници и железопътен персонал.