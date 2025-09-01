ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Много полиция в Ботевград, потушава напрежение след смърт заради некачествена дрога

Полиция СНИМКА: Pixabay

Засилено е полицейското присъствие в Ботевград, след като тази вечер хора от ромската махала са тръгнали да търсят и да отмъщават на смятани от тях за наркодилъри. Всичко започнало вчера, когато 30-годишен наркозависим починал от инфаркт според медицинската документация. Според местни обаче, причината за смъртта била некачествена дрога.

От ОД на МВР – София област потвърдиха пред NOVA за засиленото полицейско присъствие. На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, Жандармерията, както и специализирани полицейски сили.

Около 19:30 ч. тази вечер хора от махалата потрошили къщата на дилъра, когото смятат за отговорен за смъртта на 30-годишния мъж. Тя се намира в близкото село Трудовец. След като не го открили там, те се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, които смятат за разпространители на наркотици.

На този етап няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията в Ботевград е овладяна.

