Даниел Митов: Президентът вече два мандата използва институцията за партийна пропаганда

Президентът излиза от рамките на Конституцията. Вместо да бъде обединител и гарант за баланса между властите, вече два мандата използва институцията за партийна пропаганда. Предишни президенти, дори когато не сме били на едни позиции, никога не са падали до такова ниво. Това написа в своя фейсбук публикация министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

"За случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бяхме уведомени веднага. По линия на ГДБОП проверихме за евентуална кибератака – категорично няма такава. Оттук нататък други институции ще извършат необходимите действия, за да се стигне до истината.

От началото на войната в Украйна подобни заглушавания на GPS се случват често. Европейската агенция за гражданско въздухоплаване има протоколи, които гарантират безопасното кацане. Най-вероятно става дума за такъв случай, но проверките ще го изяснят.

Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение – това е държава, която отрича, че в Крим има руски войски. Оттам достоверна информация не може да се очаква.

Хибридните атаки са по-широк проблем, на който е подложен целият Запад. В България има инструменти за противодействие, но те трябва да бъдат по-фокусирани. Затова вече обявихме създаването на Task Force по модела на ФБР за борба с прането на пари – една от първите и най-важни задачи на правителството, за да излезем от списъка, в който страната бе поставена след 4 години безвремие", пише още Митов.