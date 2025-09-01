С пари от дарения купиха паметник за гроба на жестоко убития Мариян от Кула

"Не сме забравили Мариян Пасков. Вече има паметник и гроб, с парите, които всички добри хора събраха", това съобщиха от Национална асоциация за приемна грижа във фейсбук.

"20-годишното момче от приемно семейство от Кула, тихо, скромно и трудолюбиво, което мечтаеше за обикновен живот, беше жестоко убито на 2 март. Опитаха се да го заличат, като изгорят тялото му, но споменът за него не може да бъде изтрит, нито от нас, нито от приемните му родители.

Все още се чака да бъдат освободени останките му, за да бъде погребан с достойнство.

Мариян е повече от статистика. Той е приемен син, брат, приятел, човек, който заслужаваше сигурност и бъдеще.

В началото на март тази година бе открит разчленен труп, заровен в околностите на Кула и в града веднага се заговори, че това е изчезналият дни преди това 20-годишен Мариян Пасков. Потвърди го и експертизата.

След огледа от полицията заявиха, че убийството е извършено по особено жесток начин. Първо младежът е бил пребит, след това нарязан, запален и заровен.

Заедно със сестра си Мариян бил отгледан в приемно семейство от Кула. Павлинка Вътова и съпругът ѝ приели да се грижат преди години за двете деца, след като биологичната им майка Марина ги изоставила и отишла да живее във Видин с ново семейство.

Като станал пълнолетен, Мариян си тръгнал сам, въпреки че приемните му родители настояли да остане, докато си стъпи на краката и си уреди живота. Той предпочел сам да се оправя - намерил си непостоянна работа и отишъл да живее под наем при своя познат от ромската махала Антон Илиев.

Много пъти Вътова молела Мариян да се върне у тях и да не се забърква с хора, които могат да му създадат неприятности. Той твърдял, че се оправя сам и не се страхува от новите си познати. Така отговарял и на биологичната си майка, която го викала да отиде при нея във Видин.

"Знаех, че Мариян си намира случайна работа в Кула – да цепи дърва и други работи по къщите на хората, - разказва Марина. - Оплаквал се е, че хазяинът му Антон му иска често пари за пиене и го тормози, затова мислех, че във Видин може да си намери постоянна работа и да го виждам."

А 29-годишният Антон и приятелят му - 20-годишният Валентин Каменов, са се сблъсквали със закона многократно, свидетелстват полицейските архиви. Двамата и техни приятели от махалата често предизвиквали скандали след пиянски запои, държали се арогантно и хулигански в центъра на града, където обичали да отсядат в някое от заведенията.

Започнали да се занимават и с наркотици и според местните те се опитвали да привлекат Мариян като пласьор на дрога, но той отказвал.

Антон Илиев е осъждан за обири и телесна повреда. Валентин пък е прочут с многобройните си регистрации за кражби и хулигански прояви.

Мариян често бил заплашван, но рядко споделял за проблемите си. Рецидивистите го рекетирали и за пари, а той се страхувал да не го въвлекат в търговията с наркотици.

За последно Пасков бил видян на 2 март сутринта и оттогава следите му се губят. Той бил обявен за издирване на 5 март след искане на биологичната му майка. Тя го очаквала да се видят във Видин, но той така и не отишъл - по това време вече е бил мъртъв

Според резултатите от досегашното разследване Антон и Валентин са действали в съучастие. На 2 март пребили зверски младежа след запой. Разбрали, че Мариян е починал, едва на следващия ден, когато изтрезнели и открили безжизненото му тяло.

Стреснати от извършеното, двамата решили да го изгорят и да се отърват от трупа. Разчленили тялото му, сложили го в голям чувал и го отнесели край сметището. Там запалили останките му и ги заровили. Няколко дни по-късно те били открити по време на издирването на изчезналия Пасков.

От прокуратурата още тогава казаха, че има разпитан свидетел, който е станал очевидец на престъплението. Това е третият участник в запоя. Той твърди, че си тръгнал, когато Антон и Валентин се нахвърлили върху Мариян.

Следствието е извършило множество огледи и е събрало важни доказателства, но засега няма изразен мотив за престъплението, което вероятно е извършено по пиянски и хулигански подбуди в къщата на Антон Илиев - хазяин на Мариян.

Още щом разбрали, че Мариян Пасков е обявен за издирване от полицията, двамата съучастници решили да се укрият. Били наясно, че рано или късно останките на убития от тях младеж ще бъдат открити и веднага ще бъдат задържани.

Илиев и Каменов хванали автобус за Сърбия и минали през границата без проблем Докато полицията ги търсела да ги арестува като заподозрени за жестокото убийство, те успели да се доберат с рейс и до Чехия.

Издадена е европейска заповед с искане за ареста им, където и да се намират. Двамата се добират до чешкия град Бенатки над Изероу, където работел приятел на Антон, и се укрили в неговата стая в общежитие.

На 13 март обаче чешката полиция открива убежището им и ги арестува.

Докато се чакаше екстрадицията им, в Кула започнаха протести и подписка с искане Антон Илиев и Валентин Каменов заедно със семействата да бъдат изселени. Според жителите на града двамата са преселници от Южна България и с идването си в Кула започнали да създават проблеми, но от общинската управа не реагирали, за да не се тълкува реакцията им като расизъм.

Стотиците подписи с искането за изселване бяха депозирани в прокуратурата, полицията и в общинската управа, но реакция все още няма от нито една институция.

В средата на май чешките съдебни власти върнаха у нас 20-годишния Валентин Каменов и той веднага бе задържан по решение на окръжния съд във Видин за постоянно в ареста, докато тече разследването за убийството на Мариян.

Скоро бе предаден на българските власти и 29-годишният Антон Илиев. Той също остава зад решетките за постоянно и вече е разпитван няколко пъти от разследващите.