Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" (Снимки)

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" Снимка: Георги Палейков

Трамвай, дерайлира и се удари в подлез в София. Става въпрос за трамвай от линия 22, съобщи bTV. 

Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Инцидентът е станал около 5 ч. тази сутрин. 

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

"Истинско чудо е, че е нямало граждани и автомобили на кръстовището, когато са се обърнали мотрисите. От трамвайната спирка до първия стълб са се движили. Ако не беше първият стълб, който ги е спрял, щяха да са влезли в жилищния блок", каза по Нова тв директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров. 

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", каза още  Димитров.

Няма данни за пострадали. Подозират, че трамваят е подкаран от младежи. 

Изясняват се причините за инцидента, а младежите се издирват. Началник-сигурност на Столичния електротранспорт обясни по Нова тв, че трамваят не може да тръгне сам, има аварийна система, затова се предполага, че има "чужда намеса". "Достатъчно е да се бутне джойстика на трамвая, за да потегли. Не може да тръгне сам", каза той.

