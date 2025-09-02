ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова с...

Божидар Божанов: Миналата година имаше сигнал за заглушаване на GPS сигнал около София

Божидар Божанов Кадър: БНТ

"Миналата година имаше сигнал за заглушаване на GPS сигнал около София. Попитах тогавашния министър-председател Димитър Главчев, но така и не разбрах кой отговаря за това", това каза Божидар Божанов от "Да, България" в предаването "Денят започва" по БНТ по повод инцидента със самолета на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

В понеделник стана ясно, че сигналът в самолета на Фон дер Лайен е бил заглушен, докато е кацал на летището в Пловдив за визитата и в Сопот на 31 август. 

"Русия системно се опитва да заглуши GPS сигналите около летищата в Балтийските държави от началото на войната. Дали това се е случило и със самолета на Урсула фон дер Лайен, трябва да изчакаме службите", коментира Божанов. 

По думите му със сигурност имиджа на страната ни пострада като домакин.

"Каква е била целта не знам, но със сигурност руската държава последните години извършва зловредни действия у нас", заяви той. 

