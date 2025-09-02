ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова с...

Шофьор получил инфаркт, докато чака ареста си след фалшив положителен тест за наркотици

Шофьорът Венелин Драгомиров, който получил инфаркт, докато чака с часове да бъде откаран в ареста след фалшив тест за употреба на наркотици. Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Шофьор получил инфаркт, докато чака с часове да бъде откаран в ареста след фалшив тест за употреба на наркотици. Венелин Драгомиров е спиран два пъти. Първият път е преди три години, когато също излиза, че е шофирал под въздействието на наркотици. Девет месеца по-късно от кръвните изследвания се разбира, че тестът е показал фалшив резултат. 

"На 2 април ме спряха около 9 вечерта. На монитора изписа, че има наличие на кокаин и опиати. Стана ми лошо, явно съм вдигнал кръвно, поисках да извикат линейка. Но ми казаха, че след като отида в районното, тогава мога да подпиша декларация, в която да поискам бърза помощ. Три часа чаках криминална полиция да оглежда колата", обясни шофьорът по Нова тв. 

По думите му полицаите си мислели, че е предозирал с наркотиците и затова му е лошо. Кръвното му налягане е било 200 на 160. Докато му е лошо, полицаите му свалили връзките, колана, а след много молби от негова страна повикали бърза помощ. 

"Докторите си мислеха, че съм наркоман, а не че наистина съм зле. Направиха ми изследвания и разбраха, че съм получил инфаркт. Казаха, че трябва да ме закарат в "Софиямед", но полицаите чакаха разрешение. До 6 ч сутринта - три часа стоя с белезници, а дежурният не разрешава да ме преместят", разказа шофьорът.

Той обясни, че сега е с увреждане на сърцето, защото 12 часа не е получил адекватна медицинска помощ. 

Шофьорът Венелин Драгомиров, който получил инфаркт, докато чака с часове да бъде откаран в ареста след фалшив тест за употреба на наркотици.

