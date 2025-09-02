Ген. Димо Гяуров: Държавата много е изостанала с мерките, за да гарантира нашето въздушно пространство

"Няма никаква драма в това. Не е вярно, че самолетът с часове е летял и не е могъл да кацне. Има действително данни за заглушаване, но то е по Черно море, към Северна България. Това се случва доста често по границата на Русия. Това е опит за защита от умни боеприпаси, защото те се насочват с джипиес. Тя цели да избегне удари по себе си". Това коментиа по Нова тв ген. Димо Гяуров, който е бивш директо на Националната разузнавателна служба, по повод инцидента със самолета на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

ДАНС ще тябва да открие причината и ясен отговор има ли, няма ли злонамереност, каза той.

По думите му държавата страшно много е изостанала с мерките, които трябва да вземе, за да гарантира нашето въздушно пространство. "Безспорно е доказано, че Русия е активна в саботажни действия, ние няма как да останем встрани", каза Гяуров.