Прави се оглед на мястото, на което дерайлираха две трамвайни мотриси в София

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" Снимка: Георги Палейков

Прави се оглед на мястото, на което дерайлираха две трамвайни мотриси в София от екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи за БТА директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Красимир Димитров.

При инцидента има нанесени щети на шест автомобила. Все още не е изяснено кой и как се е задействал трамваят, ясно е само, че ватманът е напуснал превозното средство.

Инцидентът се дължи на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт.

Предстои мотрисите да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен.

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално, има известно ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по ул. „Цар Иван Асен", допълни Красимир Димитров.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. „Цар Иван Асен".

