Росен Плевнелиев: България е подложена на тежки хибридни атаки от Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Време е да се определим, вече не съществува постулатът "Винаги с Германия, никога срещу Русия", казва президентът (2012-2017)

За Запада ние сме рискова държава след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен, не са добре тези новини за страната ни.

Така президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев коментира загубата на сигнал над България на самолета, в който е летяла председателката на ЕК. Според него страната ни е подложена на тежки хибридни руски атаки.

"Самият аз съм бил свидетел на такива атаки като президент. Доколко българските власти са преценили, че има, или няма проблем, те трябва да са проактивни. Управителят на летището в Пловдив казва, че не е имало никакъв проблем.

Фон дер Лайен казва в Полша, че Путин е хищник и малко по-късно идва в България и има проблем с навигацията на самолета. Кой да е създал този проблем, та ние нямаме такива сателити.

Ами вижте как се заглушава корабоплаването в Балтийско море. България също е обект на тежки хибридни атаки. Време е да се събудим.

Да се учим от Румъния, където изградиха нови центрове.

Слава богу, вече ще се интегрираме с нашите европейски партньори, където ще имаме и по-добра сигурност.

Аз съм наричал Путин Хитлер на 20-и век - той избива хиляди хора, бомбардира и детски градини, и болници - той е военен престъпник."

През 2026-а ни чака тежка предизборна година за президент, ще бъде много тежко. Румен Радев ще се бори за власт, той знае, че колкото повече хора има назначени от него - толкова по-добре за него, обясни Плевнелиев.

Според него руската военна машина нямаше да издържи без Китай.

"Вече не съществува постулатът "Винаги с Германия, никога срещу Русия". Време е България да се определи. Вижте какво донесе независимостта на Швейцария - Тръмп й вдигна митата", допълни президентът Плевнелиев.