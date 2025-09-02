Бащата на малтретирания Адриан: Заради травмата не може да ходи на училище сам

Заради травмата си малкият Адриан не може да ходи на училище сам. Това каза в предаването "Денят започва" по БНТ неговият баща Венислав Алексиев.

Това е и причината Алексиев да не може да присъства на заседанието по делото на 12 септември. Тогава детето започва училище в Германия, където сега живее с баща си.

В понеделник делото срещу майката на Адриан Стела Димитрова и пастрока му Петър Чернев тръгна отначало в Районния съд в Пловдив. Пастрокът е с 6 обвинения - за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, на лека телесна повреда, за изтезание на Адриан, за закана срещу момчето, за притежание на наркотици и за принуда - защото карал детето да застане пред камера, да му се моли да го утрепе, да се моли да не го убие и да го удави, като е използвал заплахи. Майката е обвинена в съучастие.

Венислав Алексиев споделя, че детето все още не се е възстановило от преживения ужас.

"Все още се чуват думи или изрази, когато е ядосан на нещо, които вече съм ги чел от материали по делото, че са казвани срещу него".

Стартирана е и нова терапия покрай смяната на детска градина с училище. Алексиев уточни, че в този период е невъзможно да пътуват.

"Бях на делото и през цялото време говореше само адвокат Давчев, който се опитваше да обори по някаква причина втората експертиза, която беше потвърдена дори тук в Германия от лекарите, които направиха двете операции на Адриан. В смисъл, под потвърдена разбирайте - те казаха, че това е вероятният сценарий и няма как да бъде причинено от топла вода, както е в първата експертиза. Но това е наистина неофициално, понеже е отговор на мой въпрос към опериращия професор."

По думите му споразумение за присъда от 10 години е резонно, но е възможно след това тази присъда да бъде намалена на 5 години. Алексиев е категоричен, че пастрокът в нито един момент не е изразил съжаление за извършеното от него деяние, като дори на делото се е държал по-скоро арогантно.