Огромно задръстване на бул. "Ситняково" след дерайлиралия трамвай - 7 коли пометени, разрушен подлез

Младежи са подкарали дерайлиралия трамвай на софийския булевард "Ситняково", докато ватманът е слязъл на предната спирка, за да си купи кафе. Това засега е неофициалната версия как превозното средство е излязло от релсите и е завило по ул. "Цар Иван Асен II", съобщи Би Ти Ви. Предстои да бъдат разгледани записите от камерите, които да покажат какво се е случило в кабината на ватмана.

Ако се докаже кой е подкарал трамвая, може да има санкции, каза Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи по Би Ти Ви. По думите му с този случай ще влезем в световните новини, тъй като едва ли има друг подобен.

Той обясни още, че от две години продължават да работят само две лаборатории за кръвните тестове на водачите и резултатите излизат след 9-12 месеца. В същото време МВР планирало да похарчи 120 млн. лв. за патрулни автомобили.

Слава богу, в катастрофата с трамвая няма пострадали, но 7 паркирани коли са с щети, разрушени са и двете стени на подлеза.

Сигналът за катастрофата е подаден към Спешна помощ в 4,49 ч и на място веднага са изпратени три линейки.

В момента СДВР разследва, след което трамваят ще бъде преместен, ще започне описването на щетите и разчистване на мястото.

От 6 ч тази сутрин трафикът там е изключително затруднен.