Адвокатът на Паскал: Не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Николов - Паскал не е имал лични контакти с Асен Василев или Бойко Рашков. Това заяви в предаването "Здравей, България" по Нова тв адвокатът му Димитър Марковски.

Василев и Рашков бяха споменати в показанията на Паскал. По думите на адвоката му това не са твърдения от първо лице. Николов предал информация, която е чул от друг обвиняем.

Марковски обаче подчерта, че дори и такава информация има правен статус.

„Обясненията на обвиняемите са доказателствени средства по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Те подлежат на проверка, но са част от доказателствения процес".

"Към настоящия момент нямам информация прокуратурата да е обжалвала определението на съда за пускане на клиента ми под парична гаранция. Но все още има срок, в който могат да го направят", каза още защитникът.

Софийският градски съд пусна клиента му Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв, след като 64-годишният мъж беше екстрадиран от Сърбия и задържан у нас за 72 часа.

Адвокат Марковски категорично отрече клиентът му да е "контрабандист №1", както беше наречен от бившия шеф на ДАНС.

„Думите на ръководни кадри от ДАНС са базирани на оперативна информация. Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства", подчерта той.

И добави, че присъствието на Николов по това наказателно дело, ще „разбули мистификацията около неговия образ", изграден през годините.

Относно подозренията, че Паскал се е върнал в страната, за да съдейства на властите и евентуално да участва в политическа схема, Марковски беше категоричен:

„Ако имаше договорка с прокуратурата, щяхме да видим други резултати – парична гаранция още при екстрадирането, а не искане за най-тежката мярка. Това не се случи. Задържан беше за 72 часа, а прокуратурата настоя пред съда за арест, въпреки че предоставих надлежна медицинска документация".