ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Селекцията в “Левски” не е приключила

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21213812 www.24chasa.bg

3 г. след наводнението в Карловско са изградени 8 моста, укрепени са и 3 речни корита

24 часа Пловдив онлайн

1088
Изградени са общо 8 моста.

Изцяло обновена е сградата на детска градина „Детелина" в  Каравелово

Три години след опустошителното наводнение, което нанесе огромни щети в карловските села, възстановяването на инфраструктурата напредва. Въпреки забавеното и поетапно държавно финансиране към момента са построени 8 моста, основно ремонтирани са 3 улици, укрепени и въведени в експлоатация са 3 речни корита, изцяло обновена е сградата на детска градина „Детелина" в село Каравелово, съобщават от община Карлово.

Подадени са документите за държавно финансиране за още 2 моста и 13 улици. 

На 2 септември 2022 г. част от населените места от община Карлово претърпяха природно бедствие, което засегна живота на около 18 хиляди души. Най-тежко пострадаха селата Каравелово, Богдан и Слатина. 

Изградени са общо 8 моста.
Обновена е сградата на детска градина „Детелина" в село Каравелово.
Изградени са общо 8 моста.
Обновена е сградата на детска градина „Детелина" в село Каравелово.
Изградени са общо 8 моста.
Обновена е сградата на детска градина „Детелина" в село Каравелово.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол