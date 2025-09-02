3 г. след наводнението в Карловско са изградени 8 моста, укрепени са и 3 речни корита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изцяло обновена е сградата на детска градина „Детелина" в Каравелово

Три години след опустошителното наводнение, което нанесе огромни щети в карловските села, възстановяването на инфраструктурата напредва. Въпреки забавеното и поетапно държавно финансиране към момента са построени 8 моста, основно ремонтирани са 3 улици, укрепени и въведени в експлоатация са 3 речни корита, изцяло обновена е сградата на детска градина „Детелина" в село Каравелово, съобщават от община Карлово.

Подадени са документите за държавно финансиране за още 2 моста и 13 улици.

На 2 септември 2022 г. част от населените места от община Карлово претърпяха природно бедствие, което засегна живота на около 18 хиляди души. Най-тежко пострадаха селата Каравелово, Богдан и Слатина.