Дерайлиралият трамвай май тръгнал сам - няма показания, че деца са го подкарали

По версия, че трамваят е тръгнал сам, а не е бил подкаран от деца работи столичната полиция. Причината е, че няма свидетелски показания за това някой да е поел контрол над мотрисата, движеща се по линия 22.

Когато инцидентът се случва - около 4:49 ч. тази сутрин, ватманът бил за кафе. Проверява се дали той не е допуснал грешка и не е подсигурил трамвая.

В момента от СДВР търсят записи от камери, които евентуално да покажат какво точно се е случило.

При инцидента седем коли бяха ударени, разрушени са и двете стени на подлеза на бул. "Ситняково".