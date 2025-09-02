ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дерайлиралият трамвай май тръгнал сам - няма показания, че деца са го подкарали

Дерайлиралият трамвай е помел и паркирани коли Снимка: Георги Палейков

По версия, че трамваят е тръгнал сам, а не е бил подкаран от деца работи столичната полиция. Причината е, че няма свидетелски показания за това някой да е поел контрол над мотрисата, движеща се по линия 22. 

Когато инцидентът се случва - около 4:49 ч. тази сутрин, ватманът бил за кафе. Проверява се дали той не е допуснал грешка и не е подсигурил трамвая. 

В момента от СДВР търсят записи от камери, които евентуално да покажат какво точно се е случило. 

При инцидента седем коли бяха ударени, разрушени са и двете стени на подлеза на бул. "Ситняково". 

