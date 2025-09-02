С опасност за живота е мотористът, пострадал тежко при катастрофа край Разград

В кома и с опасност за живота е мотористът, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие, станало около 12,30 ч вчера на кръстовището между главен път Е-70 и път III-205 (Разград – Исперих), съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград, предава БТА.

Бус „Мерцедес Вито", шофиран от 40-годишен разградчанин и пътуващ от Исперих към Разград, навлиза в кръстовището, без да спазва знак стоп и отнема предимството на движещия се по направлението Русе – Варна мотоциклет БМВ, управляван от 49-годишен мъж от Две могили, Русенско. Моторът се блъска в предната дясна част на буса и водачът му пада на пътното платно. Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград с пневмоторакс и фрактури на шест ребра и ключица. Взета му е кръв за химичен анализ. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора на буса са отрицателни. По случая се води досъдебно производство, отбелязаха от ОД на МВР.

Преди две седмици жена загина при катастрофа на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих.