Росен Желязков от Бургас: Въвеждането на еврото не бива да подклажда страхове (Видео, снимки)

Премиерът, заедно с няколко министри, пристигна в Бургас на информационна среща за старта на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Сред присъстващите бяха министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на транспорта Гроздан Караджов и управителят на БНБ Димитър Радев.

"Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от всички останали. Това не е нова, а обща валута. Тя ще даде повече сигурност, повече доходи. А информационната кампания трябва да е насочена най-вече към уязвимите групи", заяви Желязков, като подчерта, че въвеждането на еврото не бива да подклажда страхове в обществото.

"За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на единната валута", допълни министърът на финансите Теменужка Петкова.

"Минахме етапа на политическите декларации. Бизнесът ще бъде улеснен, повишава се конкурентоспособността. Еврото означава и нови инвестиции, нови работни места. Истинската мярка за успех на еврото е сигурността за българските граждани", коментира управителят на БНБ Димитър Радев.