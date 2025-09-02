ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха трима издирвани в Кюстендил, сред тях е и ...

Разкрита е кражба във влака от Мездра за Червен бряг

1928
Служители на полицейското управление в Роман са заловили за часове извършител на кражба във влак, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, предава БТА.

Сигнал е подала жителка на града, която обяснила, че вчера във влак от Мездра за Червен бряг е извършена кражба от дамската ѝ чанта на 350 лева, лична карта, дебитна карта и други лични документи. След оперативно-следствени действия е установено, че съпричастен към деянието е 22-годишен жител на Роман, криминално проявен и осъждан за кражби и грабеж. Част от парите, както и личните документи са върнати на собственичката.

Според последната информация за работата на областната дирекция, публикувана на интернет страницата ѝ, през юли са регистрирани 25 кражби, от които девет са разкрити за отчетния период, а по останалите работата е продължила и през август.

