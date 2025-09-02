ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе ще регистрира студенти на място в Русенския университет

Община Русе ще обособи изнесено работно място в Русенския университет „Ангел Кънчев", където служител от отдел „Информационно и административно обслужване" ще приема заявления за промяна на настоящ адрес на студентите. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата се осъществява във връзка с настаняването на учащите се в студентски общежития. Желаещите да се възползват от услугата ще могат да го направят от 3 до 12 септември от 9 до 15 ч. в сградата на студентската столова, втори етаж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

