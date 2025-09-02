Вдигат два хеликоптера да докарат пострадалите в катастрофата при Монтана деца

Те са в по-добро състояние и могат да бъдат транспортирани

Добрата новина днес е, че двете деца, пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие край Монтана в неделя вечер, са вече в стабилно състояние, съобщават на фейкбук страницата си от министерството на транспорта.

С разрешение на лекуващите лекари в МБАЛ Монтана, те ще бъдат транспортирани по въздух с хеликоптери на „България Хели Мед Сървиз" до УМБАЛСМ „Пирогов" в София.

Хеликоптерът от базата в София вече излетя към Монтана, за да транспортира едното момче, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен – ще поеме другия пациент.

С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране.

Вчера вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов провери сигнала, че е отказано транспортирането на пострадало дете.

Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана, заяви той. Реакцията му е по повод публикации, че то не е било превозено с хеликоптер на "България Хели Мед Сървиз" от болницата в Монтана до София.

След получаване на сигнала, че на детето е отказано транспортиране с хеликоптер на спешната медицинска помощ по въздух, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов извърши незабавна проверка дали операторът "България Хели Мед Сървиз" е отказал да изпълни посочената мисия. До момента сигнал за транспортиране на този пациент не е постъпвал нито в оператора, нито в Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, се казваше в съобщението на министерството на транспорта.

От телефонен разговор на вицепремиера с директора на МБАЛ Монтана д-р Тони Тодоров, е станало ясно, че здравословното състояние на детето към вчера не позволява транспортирането му в друга болница. Това е причината до монтанската болница да не е подала искане за транспортиране на пациента, уточняваха от ведомството вчера.

След стабилизирането и на двете деца те вече могат да бъдат превозени с медицински хеликоптери.