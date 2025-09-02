Арестуваха мъж, стрелял с газов пистолет по вратата на съседи в София

На 31 август около 17 часа в Пето районно управление е подаден сигнал за мъж, който стреля с газов пистолет по входната врата на апартамент в столичен блок, ругае и псува. На мястото веднага са изпратени полицейски екипи, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в столичния квартал „Левски-Г". Живеещи в блока разказали, че съсед от петия етаж блъскал по вратата им, а когато отворили, видели, че държи пистолет и затворили. След това се чули изстрели от междуетажната площадка. Полицаите открили гилзи на пода и намерили 68-годишния мъж в апартамента му, като задържали и иззели газовия пистолет, който не е регистриран.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство, а задържаният остава в ареста за 72 часа по решение на прокуратурата.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че действията на мъжа са били грубо нарушение на обществения ред и демонстрация на явно неуважение към околните. Оръжието е иззето като доказателство.