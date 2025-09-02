Арестуваха двама младежи за кражба на златни бижута за над 11 000 лв. в Дупница

Двама младежи от Дупница на 18 и 16 години, бяха привлечени като обвиняеми за кражба от бижутериен магазин в града. Според прокуратурата срещу тях са събрани достатъчно доказателства за извършеното престъпление.

Кражбата е станала на 26 август около 18 часа от витрина на магазин за златни и сребърни накити на ул. „Николаевска". Крадците били маскирани и използвали скутер без регистрационни табели. Те задействали устройства, отделящи дим, взели подложка със златни синджири и избягали от мястото.

При специализирани разследвания криминалистите успели да установят извършителите. Отнетите 22 златни синджира с общо тегло 65,53 грама и проба 585, на стойност 11 140 лева, са иззети заедно с част от екипировката и приобщени към делото като доказателства.

Двамата обвиняеми са задържани за 72 часа. Утре, 3 септември, прокуратурата ще поиска от съда да им бъде наложена мярка „задържане под стража".