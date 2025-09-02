"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 13 и 15 септември търговският център ще се превърне в територия на наука, творчество, игри и вдъхновение – напълно безплатно.

Сбогом на летните дни, но не и на веселото настроение! Bulgaria Mall и Академия за родители посрещат новата учебна година с двудневно събитие под надслов „Празнувай първия учебен ден“, което обещава да превърне подготовката за училище в незабравимо преживяване за цялото семейство.

На 13 и 15 септември търговският център ще бъде изпълнен с вдъхновяващи работилници, игри, изненади и впечатляващо научно шоу, специално подготвени за малки и големи ученици.

13 септември: Ден за въображение, знание и приключения

В събота, от 10:00 до 17:00 ч., Bulgaria Mall ще се превърне в сцена за детско творчество и експерименти.

Програмата включва роботика, изработка на ключодържатели и кукли, арт работилници с рециклирани материали, творчески английски, японска и китайска културна работилница, катерене и лабиринт, както и много игри, подаръци и срещи с любими маскоти.

Ще има и възможност за снимки с традиционно японско ханфу – истински културен и визуален акцент в програмата.

Забавна наука

Кулминацията на деня ще бъде научното шоу с Явор Денчев и екипа на ДНК – от 16:00 до 17:00 ч.

Това не е обикновено шоу – а взрив от експерименти, хумор и взаимодействие с публиката, който показва, че науката може да бъде зрелищна, разбираема и изключително забавна. Целта е да се събуди детското любопитство и да се развият логическото мислене и въображението.

15 септември: Специален понеделник за специален старт

В първия учебен ден, между 12:30 и 14:30 ч., празникът продължава с анимационна програма с професионален аниматор и творчески работилници по боди арт и декориране на глинени фигурки.

Така първият училищен звънец ще звучи не само с вълнение, но и с цвят, усмивки и много детски гласове.

Повече от празник

Събитието е с вход свободен и е подходящо за деца от всички възрасти. Целта му е не просто да забавлява, а да направи прехода към учебната година позитивен, ангажиращ и изпълнен със стойностни преживявания.

С тази инициатива Bulgaria Mall и Академия за родители още веднъж подчертават своята отдаденост на събития, които съчетават знание, творчество и емоционална свързаност. Защото ученето започва там, където децата се чувстват свободни, любопитни и уверени.