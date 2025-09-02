Откриха трима издирвани в Кюстендил, сред тях е и дете, избягало от социален дом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Кюстендил установи трима души, обявени за издирване. Това съобщиха от МВР.

Непълнолетно момиче, напуснало социален дом в Дупница, е установено на адрес в кюстендилския квартал „Изток", предадено е в добро здравословно състояние на институцията.

Открити са също двама мъже – на 45 и 43 години, обявени за местно издирване с категория „свидетел по досъдебно производство" и наложена мярка „принудително довеждане са установени - единият на адрес в кв. „Изток", другият в района на Животинския пазар край Кюстендил.