ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж загина след сблъсък на джет с лодка край Бахам...

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21214505 www.24chasa.bg

Откриха трима издирвани в Кюстендил, сред тях е и дете, избягало от социален дом

1196
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Полицията в Кюстендил установи трима души, обявени за издирване. Това съобщиха от МВР.

Непълнолетно момиче, напуснало социален дом в Дупница, е установено на адрес в кюстендилския квартал „Изток", предадено е в добро здравословно състояние на институцията.

Открити са също двама мъже – на 45 и 43 години, обявени за местно издирване с категория „свидетел по досъдебно производство" и наложена мярка „принудително довеждане са установени - единият на адрес в кв. „Изток", другият в района на Животинския пазар край Кюстендил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол