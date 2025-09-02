Премиерът Желязков: Брутална чистка в ДАНС? Нямам данни за такива сталинистки методи (Обновена, видео, снимки)

Инцидентът със самолета на Фон дер Лайен бил отзвук от войната в Украйна, но не персонално към нея, коментира премиерът

"Изпратили сме на президента Румен Радев съгласуване за нашето предложение - г-н Деньо Денев, който изпълнява функцията председател на ДАНС. Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента. Ние все още сме в съгласувателна процедура, много след указа за освобождаването на Пламен Тончев, и все още не приемаме решения, защото очакваме официалната позиция на президента, не само изказана, посочи Желязков. И добави: "Иначе да си говорим през медиите не е сериозно и буди недоверие в обществото". Така премиерът Росен Желязков коментира в Бургас последните събития около избора на шеф на ДАНС. Той отрече твърденията на президента Радев, че в агенцията в момента върви брутална чистка.

"Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи и нещо, което се свързва тази терминология", допълни Желязков. Считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие,а не разединение, независимо, че такова се наблюдава.

Той коментира и горещата тема за инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен от 31 август.

"Още от началото на войната с Украйна се провежда т.н. радиоелектронна борба - умишлено смущение в радиочестотния спектър. Това се наблюдава в зоната на войната, но интерференциите са от Хелзинки през Черно море, Ереван, Кипър, Сирия, та чак до Триполи, защото се въздейства върху радиочестотния сектор на джипиес сигнал на сателити, които са на 20 м над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на конкретен въздухоплавателен обект". Желязков допълни още, че подобни случаи били ежедневие, имало си протокол за тези моменти, случаят с Фон дер Лайен бил такъв и затова не се налагало разследване. Няма нещо по-различно, за съжаление това е една от последиците при подобни военни конфликти.

Ситуацията не се води хибридна или кибератака, уточни в Бургас премиерът. Той дойде в морския град заедно с половината кабинет за старта на Националната информационна кампания за въвеждане на еврото.