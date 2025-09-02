ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Репатрираха дерайлиралия трамвай от бул. „Ситняково“ (Видео)

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" Снимка: Георги Палейков

Репатрираха трамваят от линия 22, който дерайлира рано сутрин във вторник, помете седем коли и се удари в подлез в София.

Превозното средство вече е премахнато от мястото на инцидента. За това информира кметът на община Средец Трайчо Трайков в социалните мрежи.

Трамваят не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Инцидентът е станал около 04:49 ч. тази сутрин.

Разрушени са и двете. Има щети и по седем паркирани автомобила.

Няма пострадали при инцидента. По последна информация ватманът е бил за кафе, когато трамваят е тръгнал. Проверява се дали той не е допуснал грешка и не е подсигурил трамвая.

В момента от СДВР търсят записи от камери, които евентуално да покажат какво точно се е случило.

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково"

