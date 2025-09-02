ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съвещание при Сарафов за катастрофата с Виктор, забил се в автобус в София

Виктор се вряза в прозорците на градски автобус Снимка: Фейсбук/ Виктор Димчев

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ще се проведе работно съвещание във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие в гр. София на 15 август 2025 г., при което автомобил катастрофира в автобус на столичния градски транспорт.

При тежкият инцидент загина 61-годишният сирийски лекар Иса Али, а шестима бяха ранени. 

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор от СГП Виолета Танаицова в 14,30 ч. във фоайето на ет. 4 в Съдебната палата в гр. София.

