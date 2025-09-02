ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гроздан Караджов за еврото: В малките населени мес...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21214723 www.24chasa.bg

Прощаваме се с поета Кирил Кадийски (Снимки)

2332
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров

Започна поклонението пред поета Кирил Кадийски, който почина на 31 август. 

Към 11 ч. пред софийската черква "Свети Седмочисленици" роднини и приятели се събраха, за да си кажат последно "сбогом" с поета. 

Кирил Кадийски е между най-известните български преводачи на поезия. Превел е на български множество френски и руски поети, между които Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, Блез Сандрар, Фьодор Тютчев, Иван Бунин, Александър Блок, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак и други. Превел е и почти цялото творчество на Молиер. Известни са и неговите преводи на сонетите на Шекспир.

Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров
Поклонението пред поета Кирил Кадийски СНИМКА: Пламен Кодров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол