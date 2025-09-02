Прощаваме се с поета Кирил Кадийски (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна поклонението пред поета Кирил Кадийски, който почина на 31 август.

Към 11 ч. пред софийската черква "Свети Седмочисленици" роднини и приятели се събраха, за да си кажат последно "сбогом" с поета.

Кирил Кадийски е между най-известните български преводачи на поезия. Превел е на български множество френски и руски поети, между които Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, Блез Сандрар, Фьодор Тютчев, Иван Бунин, Александър Блок, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак и други. Превел е и почти цялото творчество на Молиер. Известни са и неговите преводи на сонетите на Шекспир.