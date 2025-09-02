Иззеха оръжие, боеприпаси и дрога от частен имот в брациговско село

Служители от РУ Пещера иззеха растения канабис, незаконно притежавани оръжие и боеприпаси от частен имот в брациговското село Жребичко.

Задържан е стопанинът на имота, а разследването е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик, съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов. той уточни, че вчера екипи на полицейското управление в Пещера извършили проверка на къща и двор към нея, намиращи се в брациговското село Жребичко.

Органите на реда установили, че 52 годишен мъж от благоевградското село Баня отглеждал там насаждения от рода на конопа.

Иззети са общо 42 растения марихуана с височина между половин метър и 1.10 метра. Общото тегло на зелената маса е 24.1 килограма. Криминалистите открили в къщата, стопанисвана от мъжа, ловна гладкоцевна пушка 16 ти калибър и 101 боеприпаса за ловно и бойно оръжие от различен вид и калибър. Всички те били незаконно притежавани от ползвателя на имота. Той е задържан в ареста на РУ Пещера за срок от 24 часа. Работата по документиране на случая продължава под ръководството на прокуратурата в Пазарджик.